Crouch rivela: “Ai tempi dello United CR7 si vantava di essere più bello di Messi”

Cristiano Ronaldo è stato chiamato in causa dal suo ex compagno ai tempi del Manchester United, Peter Crouch, che ha raccontato un curioso aneddoto ai microfoni del Daily Mail:

“Parlavo con i calciatori dello United e chiedevo sempre che tipo fosse Ronaldo. E loro mi spiegavano che lo prendevano sempre in giro, dicendogli che Messi era meglio di lui. Ma Cristiano rispondeva ‘sì, ma Messi non è mica così bello”, le sue parole riportate da JuveNews.eu.

Foto: Twitter personale Crouch