Crotone, undici positivi al Covid-19

Il Crotone ha effettuato i test anti-Covid in vista della ripresa degli allenamenti, riscontrando ben undici positività all’interno della squadra: “Il Football Club Crotone comunica che, a seguito del giro di tamponi effettuati questa mattina al rientro dai giorni liberi concessi, sono stati riscontrati diversi casi di positività nel gruppo squadra. I test sono comunque stati effettuati singolarmente e seguendo tutte le precauzioni del caso per evitare eventuali ulteriori contagi durante lo svolgimento. Gli allenamenti riprenderanno dunque – come da programma – questo pomeriggio, e prevedono la suddivisione in più gruppi di lavoro” FOTO: Twitter Crotone