Crotone, ufficiale l’acquisto di Maxi Lopez. La nota

Giornata speciale per il Crotone e i suoi tifosi. Attraverso un comunicato sui propri canali ufficiali infatti, il club calabrese ha annunciato l’acquisto di Maxi Lopez. Questa la nota della società: “Il Football Club Crotone mette a segno un gran colpo per il reparto offensivo! La Società pitagorica comunica infatti di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Maximiliano Gastòn Lopez. L’attaccante argentino (Buenos Aires, 3 aprile 1984), che ha anche cittadinanza italiana, porta esperienza e qualità al servizio della squadra pitagorica e nel suo curriculum vanta 215 presenze nella massima serie italiana condite da 46 reti. Maxi nella sua carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di Barcellona e Milan, ed ha collezionato numerosi trofei: 1 Champions League, 2 volte campione di Spagna e 3 d’Argentina, giusto per citarne qualcuno. Nell’ultimo anno ha giocato in Brasile, col Vasco da Gama, andando a segno 9 volte in 24 occasioni. Il neo attaccante rossoblù ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2020 questa mattina presso la sede del Club, alla presenza del Presidente Gianni Vrenna e del Dg Raffaele Vrenna. Esperienza, qualità e gol che da oggi metterà a disposizione del Crotone. Benvenuto, Maxi Lopez”.

Foto: Sito Crotone