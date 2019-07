Crotone, ufficiale il rinnovo di Cordaz fino al 2021

Tramite i propri canali ufficiali, il Crotone ha annunciato il rinnovo del portiere Alex Cordaz fino al 2021. Questa la nota del club: “Sono bastate poche parole, una stretta di mano e la forte volontà di continuare insieme un bellissimo percorso fatto di 174 presenze tra campionato e coppa, una storica promozione in serie A e una salvezza conquistata all’ultimo respiro che ha portato i rossoblù alla ribalta delle cronache in tutto il mondo: il capitano Alex Cordaz ed il Football Club Crotone saranno ancora insieme. Il portiere ha incontrato oggi in ritiro il Direttore Generale Raffaele Vrenna e, nel giro di pochi secondi, il suo contratto in scadenza il 30 giugno 2020 è stato prolungato di un’altra stagione. Perfetta comunione di intenti, dunque: il grande attaccamento di Alex alla squadra e le idee chiare della dirigenza decisa a lasciare la fascia sul braccio di chi ha fatto la storia della società”.

Foto Sito Ufficiale Crotone