Crotone, termina l’isolamento fiduciario: Dragus ancora positivo

Il Crotone, impegnato contro il Cagliari alle ore 12:30, attraverso una nota ufficiale ha reso noto che: “In applicazione delle normative e dei protocolli in vigore, si è concluso ieri il periodo di isolamento fiduciario precedentemente comunicato. Tutti i cicli di tamponi ai componenti del gruppo in isolamento hanno dato esito negativo. Rimane la positività del calciatore Denis Dragus che prosegue la sua quarantena in isolamento domiciliare.”

