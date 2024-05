Crotone, storia dell’ennesima incompiuta (annunciata)

Fallimentare: non si può definire diversamente la stagione del Crotone. E dobbiamo dire che non possiamo essere sorpresi, un epilogo annunciato fin dai primi mesi con una gestione davvero assurda. Il Crotone avrebbe potuto cambiare 15 allenatori, si sarebbe intestardito a dare la colpa a loro pur con tutti i limiti di chi si è succeduto in panchina, ma gli unici – veri – responsabili sono stati i padroni del vapore. La gestione del dg Raffaele Vrenna ha perso acqua da tutte le parti, un disastro con pochi precedenti se pensiamo anche ai costi gestionali. Il Crotone aveva un direttore sportivo, Peppe Ursino, che per una vita intera alle chiacchiere ha anteposto i fatti, con intuizioni che sono sotto gli occhi di tutti e risultati indiscutibili. Da Ursino al nulla è stato un passaggio automatico, purtroppo per chi tifa Crotone e spera di tornare nel calcio che conta. Appuntamento rinviato, dopo una stagione fallimentare e che brucia parecchio.

Foto: crotone