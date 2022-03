Crotone, riscontrate alcune positività al Covid

Casi Covid anche a Crotone. Il club calabrese ha diffuso comunica che “prima di incontrarsi al centro sportivo gli elementi del gruppo squadra, calciatori e staff, si sono sottoposti a tamponi antigenici di controllo – effettuati singolarmente e seguendo tutte le precauzioni del caso – e sono state evidenziate alcune positività al COVID-19. Successivamente sono ripresi gli allenamenti, con la suddivisione dei calciatori in più gruppi di lavoro. Per domani è in programma una seduta mattutina, un nuovo giro di tamponi di controllo è previsto tra due giorni”.

FOTO: Sito Crotone