Crotone, quando il capitano fa anche il dg

Ne abbiamo viste di tutti i colori, ma questa ci mancava. Il Crotone ha deciso di non esonerare l’allenatore dopo un comunicato ufficiale, richiamando Zauli. E organizzando una conferenza stampa quando c’erano voci in tutta la città di un ripensamento su una storia che di sicuro non va presa come un modello di strategia e tempismo. Non entriamo nelle storie degli ultimi anni perché ci sono fatti che parlano e che hanno compreso situazioni molto spiacevoli fuori dal campo. Il Crotone ha scritto pagine bellissime, irripetibili, nella storia del calcio italiano e gli elogi che abbiamo fatti sono stati forse insufficienti. Adesso è in Serie C, non sta facendo bene, eppure investe tanto, colleziona nomi altisonanti anche se magari diranno di essere nei limiti e che non spendono più di altri. Quando si prende una decisione e si fa macchina indietro, ci può stare, è una storia di umana debolezza e di queste situazioni ne sono accadute tantissime. Quando si prende una decisione, si pubblica un comunicato e si fa macchina indietro, con il capitano Gigliotti che quasi fa il dg e lodevolmente difende il suo allenatore, evidentemente c’è qualcosa che non funziona. Per vincere ci vogliono la squadra, l’allenatore e soprattutto i dirigenti, alla larga da spocchia e superficialità.

Foto: instagram crotone