Crotone, le prime parole di Riviere: “Contento e motivato, non vedo l’ora di misurarmi con la A”

Il nuovo acquisto del Crotone, Emmanuel Riviere, si è presentato ai tifosi attraverso il sito ufficiale del club calabrese. Queste le prime parole dell’attaccante: “Sono molto contento e motivato, appena mi sono svegliato mi sentivo bene e l’unico pensiero era quello di stare con i compagni e allenarmi. Per me Crotone rappresenta una buona opportunità, non vedo l’ora di misurarmi nella Serie A”.

Foto: sito ufficiale Crotone