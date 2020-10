Crotone-Juventus, le probabili formazioni

La Juventus torna in campo dopo la partita non giocata contro il Napoli. I bianconeri saranno in trasferta a Crotone. Stroppa non recupera Benali e Riviere, perciò Messias dovrebbe far compagnia a Simy in attacco.

Pirlo, in emergenza attaccanti, schiererà un tridente formato da Chiesa, Morata e Kulusevski. In difesa, invece Demiral, prenderà il posto di Chiellini. Nuova coppia a centrocampo: Arthur-Bentancur. Queste le probabili scelte dei due allenatori.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Molina, Messias, Cigarini, Petriccione, Reca; Siligardi, Simy.

Juventus (3-4-3): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Frabotta; Chiesa, Morata, Kulusevski.

Foto: Twitter Crotone