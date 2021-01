Crotone-Junker non si fa. Bonazzoli e Di Francesco i nomi più caldi

Non ci sono margini per il trasferimento di Kasper Junker dal Bodo/Glimt al Crotone. Profilo proposto, anche valutato, ma quasi sicuramente scartato semplicemente perché a gennaio il club calabrese vuole certezze diverse e non puntare solo ed esclusivamente sugli stranieri. Ecco perché il nome di Bonazzoli (proprietà Samp, in uscita dal Toro) resta caldo e lo scambio Petriccione-Di Francesco con la Spal ha concrete possibilità di andare in porto.

Foto: twitter Bonazzoli