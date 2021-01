Crotone-Benevento, le formazioni ufficiali

Sfida tra neopromosse allo Scida tra Crotone e Benevento. Una, ultima in classifica, alla ricerca di punti preziosi per rimanere in scia alla corsa salvezza. L’altra, molto più tranquilla e autentica sorpresa del girone di andata.

Queste le formazioni ufficiali:

Crotone (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Magallan; Rispoli, Messias, Zanellato, Vulic, Pereira; Riviére, Simy. All.: Stroppa.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Tuia, Glik, Barba, Improta; Hetemaj, Ionita, Dabo; Insigne, Sau; Lapadula. All.: F. Inzaghi.

Foto: Sito Crotone