Crollo Milan: è la notte di Yazici, tripletta per il trionfo Lille

Sconfitta pesante del Milan a San Siro contro il Lille: 0-3 che fa male ed interrompe un lunghissimo periodo di imbattibilità dei rossoneri.

E’ la serata di Yusuf Yazici, il 23enne turco prima si conquista un calcio di rigore, causato da Romagnoli che lo sbilancia con una spinta eccessiva, poi lo realizza spiazzando Donnarumma. E’ 1-0 per il Lille al 22esimo e si andrà a riposo su questo punteggio.

Dopo dieci minuti della ripresa Yazici raddoppia, con un sinistro da fuori area che rimbalza davanti a Donnarumma e lo inganna sul suo palo. Pronti, via e nemmeno 180 secondi dopo il turco sigla la sua tripletta, sfruttando l’assist al bacio di David in un contropiede fulmineo della formazione transalpina.

Il Lille con questa vittoria si prende il primo posto nel girone a 7 punti, il Milan segue con 6, Sparta Praga a 3 e chiude il Celtic con un punto.