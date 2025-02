Crollo da Champions: serata da dimenticare per Atalanta e Milan

Nella serata di Champions è successo ciò che nessuno si sarebbe mai immaginato. Atalanta e Milan, infatti, nella gara d’andata dei playoff hanno entrambe perso contro le rispettive avversarie. Un colpo duro per le italiane e che rimanda tutto alla gara di ritorno che, sia per i nerazzurri che per i rossoneri, si giocherà in Italia. Al Feyenoord è bastato il solo gol di Paixao, al 3′ minuto di gioco, per chiudere i conti di una partita che non ne ha voluto sapere di mettere a segno altri sigilli. Diverso, invece, l’evolversi della sfida contro il Club Brugge che ha visto la Dea beffata negli ultimi minuti del match a causa di un rigore realizzato al 94′ da Nilsson. Una serata da dimenticare, dunque, per le due italiane, ma con la consapevolezza che ci sono altri 90′ per ribaltare completamente la situazione.

FOTO: Twitter Atalanta