Crolla il settore dello stadio durante i festeggiamenti dell’MC Alger: tre morti e oltre 70 feriti

22/06/2025 | 14:42:44

Una festa trasformatasi in incubo. In Algeria, allo Stade du 5 Juillet, teatro delle celebrazioni per il titolo dell’MC Alger, è andata in scena l’ennesima tragedia legata al mondo del calcio: tre persone hanno perso la vita e almeno 70 sono rimaste ferite a causa del crollo di una parte degli spalti superiori. Succede subito dopo lo 0-0 tra MC Alger e NC Magra. In campo si festeggiava il titolo, sugli spalti migliaia di tifosi in delirio. Poi il disastro: una porzione del settore superiore ha ceduto, facendo precipitare decine di persone sulle tribune sottostanti. Il bilancio è drammatico. Tre vittime accertate, decine di feriti trasportati in condizioni diverse negli ospedali di Beni Messous, Ben Aknoun e Bab El Oued. Le immagini che arrivano dall’Algeria raccontano il panico, le urla, i soccorsi frenetici. Una serata che doveva essere di gloria si è trasformata in lutto nazionale. Le autorità sanitarie e governative sono al lavoro per chiarire le cause del cedimento. Si indaga su eventuali responsabilità legate alla gestione della sicurezza e alla tenuta strutturale dell’impianto. Intanto, torna l’incubo della violenza e dell’impreparazione negli stadi algerini, già teatro di episodi gravissimi in passato: impossibile non ricordare il 2014, quando Albert Ebossé Bodjongo perse la vita colpito da un oggetto lanciato dagli spalti a Tizi Ouzou.

Foto: pagina Facebook