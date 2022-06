Crolla a 1.35 la quota dei bookmakers per Dybala all’Inter, si allontanano le altre pretendenti

Come vi stiamo raccontando da diverse settimane, la scelta di Paulo Dybala si chiama Inter. La Joya ha intenzione di continuare il proprio percorso in Serie A, volontà che è stata percepita anche dai bookmakers, dato che la quota per il passaggio in nerazzurro dell’argentinoè crollata a 1.35 (secondo Betclic). L’Atletico Madrid e il Tottenham sono a 10, seguiti dal Milan a 15. Subito dietro l’Arsenal a 20, Barcellona, Manchester United e Barcellona a 25, Real Madrid a 30, Chelsea e Napoli a 50.

Foto: Twitter Juventus