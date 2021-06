Croazia-Spagna, le ultimissime sulle probabili formazioni

Alle 18 Croazia e Spagna si affrontano per il primo ottavo di finale di giornata. Una sfida con due squadre d’alto livello che però non hanno convinto a pieno in questa fase a gironi e stasera si faranno la “guerra” per passare agli ottavi. La Croazia dovrà fare a meno di Perisic, positivo al Covid, mentre Lovren è squalificato. Luis Enrique non ha assenze rilevanti, ma deve sciogliere qualche dubbio in attacco dove dovrebbe essere confermato Sarabia dopo l’ottima prestazione contro la Slovacchia. Ecco le probabili formazioni:

Croazia (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Vida, Caleta Car, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Vlasic, Petkovic, Rebic.

Ct Dalic.

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Garcia, Alba; Pedri, Busquets, Koke; Sarabia, Morata, Moreno.

Ct Luis Enrique.

Foto: Twitter personale