Croazia, seconda semifinale di fila per il ct Dalic. Meglio di lui solo Schon

La Croazia elimina il Brasile e vola in semifinale per la seconda volta consecutiva. E con questo risultato, il commissario tecnico Zlatko Dalic è entrato in una ristretta cerchia dei ct che sono riusciti a conquistare due semifinali di un Mondiale di fila. Dalic infatti era già in panchina quattro anni fa in Russia quando portò la Croazia al miglior risultato della sua breve storia con la finale persa contro la Francia. Il primo a riuscirci è stato Vittorio Pozzo prima della seconda guerra mondiale con le semifinali nel 1934 e 1938 che furono solo l’ultima tappa prima di due titoli mondiali portati a casa. Accanto all’italiano, oltre alla new entry croata, ci sono Carlos Bilardo con l’Argentina (1986-1990) e Franz Beckenbauer con la Germania (1986-1990) e poi un altro tedesco come Joachim Low (2010-2014). Meglio di loro solo un altro teutonico come Helmut Schon che di semifinali ne ha conquistate ben tre con l’allora Germania Ovest (1966-1970-1974).

Foto: Twitter Croazia