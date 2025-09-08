Croazia-Montenegro, le formazioni ufficiali
08/09/2025 | 19:40:12
In vista del match di questa sera tra Croazia e Montenegro, valido per il girone di Qualificazione ai Mondiali, i due commissari tecnici hanno reso note le loro scelte. Di seguito le formazioni: Croazia (4-2-3-1): Livakovic; Jakic, Sutalo, Caleta-Car, Stanisic; Modric, Sucic; Pasalic, Kramaric, Perisic; Ivanovic. All.: Dalic. Montenegro (3-4-2-1): Petkovic; Sipcic, Vujacic, Savic; Roganovic, Brnovic, Bulatovic, Camaj; Krstovic, Jovetic; Vukotic. All.: Prosinecki.
Foto: Instagram Modric