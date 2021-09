Croazia, i convocati di Dalic per Cipro e Slovacchia

Zlatko Dalic, commissario tecnico della Croazia, ha diramato la lista dei convocati in vista degli impegno con Cipro e Slovacchia dell’8 e 10 ottobre. Tra questi ci sono 4 calciatori che militano in Serie A. Si tratta di Josip Brekalo (Torino), Marcelo Brozovic (Inter), Mario Pasalic (Atalanta) e Ivan Perisic (Inter). Non c’è, invece, l’attaccante del Milan Ante Rebic.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hrvatski nogometni savez (@hns_cff)

Foto: Instagram Croazia