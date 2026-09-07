Croazia, i convocati di Bilic in vista della Nations League: presente Modric

07/09/2026 | 18:55:28

Slaven Bilic, il nuovo CT della Croazia, debutterà il 26 settembre in casa della Repubblica Ceca, prima di vedersela contro la Spagna, andata e ritorno, e l’Inghilterra in Nations League. Ha diramato la lista dei convocati e ci sono ben nove calciatori che militano in Serie A. Oltre a Luka Modric, quasi 41enne, figurano Sutalo della Lazio, Pongracic della Fiorentina, Smolcic e Baturina del Como, Sucic dell’Inter, Pasalic dell’Atalanta, Vlasic del Torino e Moro del Bologna.

Foto: Instagram Modric