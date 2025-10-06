Croazia, Dalic aggiunge due convocati: il cugino di Sucic e Smolcic del Como
06/10/2025 | 18:20:34
Il ct della Croazia Dalic ha aggiunto due convocati alla lista presentata in un primo momento per i prossimi impegni contro Repubblica Ceca e Gibilterra. C’è anche Smolcic del Como oltre a Sucic della Real Sociedad, cugino del centrocampista dell’Inter.
PORTIERI: Dominik Livaković (Girona), Ivica Ivušić (Hajduk Spalato), Dominik Kotarski (Copenaghen).
DIFENSORI: Joško Gvardiol (Manchester City), Duje Ćaleta-Car (Real Sociedad), Josip Sutalo (Ajax), Josip Stanisic (Bayern Monaco), Marin Pongracic (Fiorentina), Martin Erlić (Midtjylland), Domagoj Bradarić (Hellas Verona), Luka Vušković (Amburgo).CENTROCAMPISTI: Luka Modric (Milan), Mateo Kovacic (Manchester City), Mario Pasalic (Atalanta), Lovro Majer (Wolfsburg), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakic (Augsburg), Petar Sucic (Inter), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka).
ATTACCANTI: Ivan Perisic (PSV Eindhoven), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pasalic (Orlando City), Franjo Ivanovic (Benfica)
Foto: Instagram Dalic