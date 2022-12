Croazia-Belgio, le formazioni ufficiali

Alle 16 scenderanno in campo Croazia e Belgio per la terza e ultima giornata della fase a gironi del gruppo F. Partita decisiva per le due compagini, a Modric e compagni basta un pareggio per accedere agli ottavi. Ben più complicata la situazione dei Diavoli Rossi che dovranno vincere per ottenere matematicamente la qualificazione al turno successivo senza dover guardare Marocco-Canada. Di seguito le scelte iniziali dei due commissari tecnici.

Croazia (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Livaja, Perisic. Ct. Dalic

Belgio (3-4-2-1): Courtois; Meunier, Alderweireld, Vertonghen; Castagne, Witsel, Dendoncker, Trossard; Carrasco, De Bruyne; Mertens. Ct. Martinez

Foto: Instagram Croazia