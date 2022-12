Croazia agli ottavi (0-0), ma Lukaku si divora l’impossibile. Passa anche il Marocco (2-1) sul Canada

Un Marocco davvero in forma stende il Canada di Alphonso Davies. Le reti di Ziyech ed En-Nesyri regalano il primo posto nel Gruppo F alla nazionale Marocchina, seguita dalla Croazia. Tutte e 3 le reti del match vengono siglate nella prima frazione di gioco, il tutto nei primi 40 minuti. Dopo appena 4 minuti dal fischio d’inizio, l’obiettivo di mercato del Milan, Ziyech, porta in vantaggio il Marocco, che raddoppia dopo 17 minuti grazie alla rete di En-Nesyri. Il Canada, appena eliminato a causa della sconfitta per 4-1 contro la Croazia, non demorde e trova il pareggio grazie ad un autogol fortunoso di Aguerd. Nel secondo tempo la nazionale nord americana colpisce una traversa a 20 dallo scadere con Hutchinson, ma la partita terminerà 2-1, consegnando il primo posto del girone al Marocco. Termina 0-0 la sfida importantissima per la qualificazione tra Croazia e Belgio. Nella prima metà la Croazia conquista un rigore poi revocato dal var. Nel secondo tempo le squadre si allungano, il Belgio colpisce un palo a porta vuota con Lukaku, che commette almeno altri 3 errori a porta sguarnita, di cui uno clamoroso a 0 metri dalla riga nel recupero, dove colpisce il pallone di pancia ma non abbastanza forte da spingerlo in rete. Le due squadre ribaltano l’azione continuamente, ma senza trovare la via del gol. Si qualifica, dunque, la Croazia, come seconda del girone dietro al Marocco.

Foto: Twitter Fifa