Cristiano-United: il clamoroso tentativo di stanotte è una strada spianata!

Cristiano Ronaldo sta per tornare al Manchester United. Il clamoroso sorpasso programmato nella notte dai Red Devils, e che vi abbiamo svelato in esclusiva, è una strada completamente spianata. Le parole di Solskjaer sono state una sentenza, nel pomeriggio ci sarà una call conference per presentare l’offerta alla Juve e per consentire a CR7 di tornare a casa. Il Manchester City è stato in corsa fino a stanotte, quell’inserimento United ha fatto clamorosamente la differenza.

Foto: Instagram Ronaldo