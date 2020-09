Cristiano Ronaldo, vinto l’IFFHS World’s Best International Top Goal Scorer 2019

Un altro premio per Cristiano Ronaldo, che attraverso il proprio profilo Instagram ufficiale ha festeggiato la vittoria dell’IFFHS World’s Best International Top Goal Scorer del 2019. Un altro riconoscimento da aggiungere in bacheca. Questo il post del portoghese:

Foto: Instagram personale