Cristiano Ronaldo: “Vi spiego come è nata la mia esultanza”

Cristiano Ronaldo è un giocatore unico, anche nell’esultanza. Il campione portoghese, con la sua “Siuu“, ha esaltato i tifosi del Real Madrid prima ed ora della Juventus. In un’anticipazione di un’intervista rilasciata a Dazn, l’attaccante ha spiegato come sia nata l’idea di festeggiare così un gol: “Ho iniziato a dire “Sii” quando ero al Real Madrid. Quando vincevamo tutti gridavano “Siiuu” e ho iniziato a dirlo anche io, ma non so bene il perché. Mi è venuto naturale, segnai un gol e feci l’esultanza. Mi aspettavo che tutti mi dicessero: “Perché fai così?”, e io avrei risposto: “Non lo so!”. Lo feci, mi girai, ma con naturalezza perché, come dico sempre, le cose migliori accadono sempre in modo naturale“.

Foto: Twitter Juventus