Cristiano Ronaldo trasloca le auto con un’azienda di Lisbona, il video

Anche un semplice trasloco può diventare tema di discussione – soprattutto ora ai tempi dei social – per Cristiano Ronaldo e il suo futuro. In un video diventato virale ritrae una ditta di trasporto di Lisbona, la Rodo Cargo, impegnata a caricare alcune auto di lusso di Cristiano Ronaldo, nei pressi della sua residenza torinese. Potrebbe trattarsi solo di una routine di fine stagione, un trasloco che spesso è avvenuto in occasione in prossimità delle vacanze. Ma il futuro alla Juve non è mai stato così messo in bilico fino ad ora. Anche se ha un altro anno di contratto, l’avventura di CR7 potrebbe dipendere anche dalla qualificazione o meno in Champions con la Juve.

#CR7 trasloca le 7 supercar dal suo garage di Torino via Roclo Cargo, azienda trasporti di Lisbona 🏎️👀 Vuol dire tutto? Vuol dire niente? 🤔

(Video @persemprecalcio) pic.twitter.com/qX9moM93mr — Giacomo Scutiero (@SCUtweet) May 17, 2021

Foto: Copia