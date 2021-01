Cristiano Ronaldo ha superato Pelé e raggiunto l’ennesimo record. Con la doppietta messa a segno stasera contro l’Udinese, il portoghese è arrivato a quota 758 reti in 1035 partite ufficiali (81 i gol segnati in bianconero), considerando le presenze tra squadre di club e Nazionale portoghese. Pelé si era fermato a 757 reti in 815 partite.

Foto: Twitter Cristiano Ronaldo