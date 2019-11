“I’m back”. Cristiano Ronaldo suona la carica sui social e manda un messaggio indiretto all’Atletico Madrid, prossimo avversario della Juventus in Champions League. Il campione portoghese, non convocato per la gara vinta con l’Atalanta, ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram, corredato da diverse foto dell’allenamento: “Sono tornato”, la frase di CR7.

Foto: Twitter ufficiale Juventus