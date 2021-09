Cristiano Ronaldo sul record in Nazionale: “E’ mio ed è unico. Dimostra la voglia che ho di giocare”

Cristiano Ronaldo ha rotto un nuovo record, con la doppietta nel finale che ha steso l’Irlanda è diventato il migliore marcatore di sempre della storia della Nazionale con 111 centri. Ecco le sue dichiarazioni dopo la partita: “L’importante è sempre la squadra, ci ho creduto fino alla fine ed è per questo che, a 10 minuti dalla fine della partita, ho chiesto il supporto del pubblico. Giochiamo in casa e per noi giocatori l’aiuto del pubblico è fondamentale. Ci hanno dato forza. Sono felice di aiutare con la vittoria e di battere il record, ma la cosa più importante è la squadra.

Il record? E’ mio ed è unico. Sono estremamente felice ed è un’altra tappa per la mia carriera. Dimostra la voglia che ho di continuare a giocare a calcio, anche con quest’ultimo contratto che ho fatto, con cui sono stato felice di tornare a casa. Se mi sveglio ogni giorno con l’ambizione di fare meglio, di far felici i tifosi e i nostri figli, questo è fondamentale”.