Cristiano Ronaldo sorride sui social: “Felice di essere tornato”

Cristiano Ronaldo è soddisfatto nonostante la sconfitta nella prima amichevole stagione della sua Juve. Il campione portoghese, dopo il ko per 3-2 contro il Tottenham nella sfida valida per l’International Champions Cup, ha postato sui social il seguente messaggio: “Happy to be back”, vale a dire “Felice di essere tornato”. Un chiaro riferimento al ritorno al calcio giocato (con gol) con la maglia bianconera.

Foto: Twitter ufficiale Juventus