Cristiano Ronaldo: “Siamo qui per vincere il Mondiale, siamo pronti per la Spagna. Ritiro? Decido io”

05/07/2026 | 22:17:15

Cristiano Ronaldo, stella del Portogallo, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara dell’ottavo di finale contro la Spagna.

Le sue parole: “Do sempre tutto per aiutare la nazionale. Che giochi oppure no, avrò sempre un ruolo importante. Smetterò quando lo vorrò io, non quando lo vorrete voi”, ha dichiarato il capitano del Portogallo, chiudendo la questione. “Continuare a fare questa domanda è una perdita di tempo. Non voglio distogliere l’attenzione dalla partita: la cosa più importante è domani”.

L’attaccante ha poi espresso fiducia in vista della sfida contro i campioni d’Europa in carica.”Se non credessimo di poter vincere il Mondiale, non saremmo qui. È stata finora un’esperienza bellissima e siamo cresciuti partita dopo partita. In un torneo come questo è impossibile giocare sempre al massimo livello, lo dimostrano anche le eliminazioni eccellenti già viste. Vedo una squadra serena, preparata e pronta ad affrontare un avversario molto forte come la Spagna”.

Foto: Instagram personale