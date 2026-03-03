Cristiano Ronaldo si ferma: lesione al tendine del ginocchio per il portoghese

03/03/2026 | 19:28:49

Si ferma Cristiano Ronaldo. La stella portoghese, attaccante dell’Al-Nassr ha subito una lesione al tendine del ginocchio.

Questo il bollettino medico pubblicato dal club sui propri canali ufficiali: “Cristiano Ronaldo ha subito una lesione al tendine del ginocchio durante la gara contro l’AlFayha. Il giocatore ha iniziato il percorso riabilitativo e le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno“.

L’attaccante portoghese dovrà dunque restare fuori per diverso tempo. Occhio addirittura a una possibile clamorosa assenza al Mondiale.

Foto: Instagram personale