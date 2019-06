Cristiano Ronaldo si allena con un partner d’eccezione in vista della nuova stagione

La stagione 2019/2020 della Juventus non è ancora iniziata, ma Cristiano Ronaldo è già al lavoro per prepararsi in vista del ritiro e di una nuova annata alla ricerca di trofei. Sul suo profilo Instagram, infatti, il portoghese ha postato un video nel quale si allena. In particolare, gli esercizi del cinque volte Pallone d’Oro sono mirati allo scatto. E non poteva scegliere partner migliore: nel video, infatti, compare anche Francis Obikwelu, detentore del record europeo nei 100 metri. Un partner d’eccezione per ripartire alla grande.

Foto Sito Ufficiale Juventus