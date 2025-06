Cristiano Ronaldo: “Se non cambierà niente resterò all’Al Nassr. Sono più vicino alla fine che all’inizio”

09/06/2025 | 09:43:34

Cristiano Ronaldo ha parlato anche del suo futuro ai media portoghesi dopo la vittoria della Nations League: “Sapete già quanti anni ho, ovviamente sono più vicino alla fine che all’inizio, ma devo godermi ogni momento. Se non mi faccio male gravemente, continuo. Martinez? Sono molto contento per lui, da spagnolo ha dato tutto per il nostro Paese. È un titolo che avevamo già vinto, ma questa è la nostra motivazione, questa è la nostra fame”. Sul futuro: “Se non cambierà nulla, probabilmente resterò all’Al Nassr”.

Foto: Instagram Portogallo