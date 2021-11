Cristiano Ronaldo saluta Solskjaer: “E’ un essere umano eccezionale. Gli auguro il meglio”

Il Manchester United ha esonerato nella giornata di ieri Solskjaer. Tramite il suo account Instagram, Cristiano Ronaldo ha pubblicato un omaggio per il suo ex allenatore. Ecco il suo messaggio: “È stato il mio attaccante quando sono arrivato per la prima volta all’Old Trafford ed è stato il mio allenatore da quando sono tornato a Manchester United. Ma soprattutto, Ole è un essere umano eccezionale. Gli auguro il meglio per tutto ciò che la sua vita gli ha riservato. Buona fortuna amico mio! Te lo meriti!“.

Foto: Twitter Manchester United