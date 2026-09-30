Cristiano Ronaldo risponde a Jorge Jesus: lascia il ritiro del Portogallo con il suo jet privato

30/09/2026 | 20:28:28

Cristiano Ronaldo, capitano della nazionale portoghese, ha lasciato il ritiro del Portogallo in Danimarca per volare a Madrid con l’aereo privato, come riportato da alcuni media locai. Il motivo sono le parole del c.t. Jorge Jesus, che poco prima dell’addio del fuoriclasse aveva parlato così alla vigilia della sfida con i danesi: “Ho detto a Cristiano che non avrebbe giocato queste due partite. Durante la gara ho pensato che forse ne avrei avuto bisogno e l’ho fatto riscaldare. E poi non l’ho fatto entrare. Qualsiasi giocatore, quando sta lì a riscaldarsi per 20 o 30 minuti e poi non entra, non ne è contento. A maggior ragione lui. Questa è la regola, alla fine decido io chi gioca o no”. E Ronaldo ha risposto subito con i fatti.

foto x portogallo