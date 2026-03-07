Cristiano Ronaldo rassicura dopo l’infortunio: “Mi sto riprendendo”

07/03/2026 | 15:50:34

Cristiano Ronaldo rassicura tutti dopo l’infortunio che lo ha colpito nelle ultime ore. Intervenuto sui social, il portoghese dell’Al Nassr ha ammesso: “Mi sto riprendendo. Sto recuperando e sono pronto a guardare la partita di oggi. Andiamo, Al Nassr!” Nelle scorse ore il tecnico Jorge Jesus aveva parlato così dell’infortunio dell’ex Juventus e Real Madrid “Dopo gli esami abbiamo visto che l’infortunio di Cristiano è più grave di quanto pensassimo. Ora viaggerà in Spagna, come altri giocatori che si sono curati all’estero quando erano infortunati. Il trattamento verrà fatto a Madrid con il suo fisioterapista personale”.

Foto: Instagram Cristiano Ronaldo