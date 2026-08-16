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Cristiano Ronaldo: “Questo potrebbe essere l’ultimo anno di calcio giocato”

16/08/2026 | 18:18:37

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Cristiano Ronaldo, stella del calcio portoghese, ha annunciato che questa sarà, forse, la sua ultima stagione da calciatore.
L’ex Real Madrid, Manchester United, Juventus e Sporting Lisbona, ora all’ Al-Nassr, ha così parlato: “Probabilmente questo sarà il mio ultimo anno nel calcio e voglio lasciare un’eredità spettacolare. Ho già tutto il mio futuro programmato. Ho così tante cose per tenermi occupato che è difficile citarne solo una. Poiché il calcio può lasciare un grande vuoto, bisogna riempire il tempo in diversi modi, non solo in uno. E anche divertirmi di più, viaggiare di più, guardare e giocare a padel, che mi piace molto, e continuare a godermi ciò che ho conquistato. Ciò che abbiamo conquistato. Dopotutto, sono stati 25 anni con molto sacrificio”.
Foto: Instagram Ronaldo