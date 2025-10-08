Cristiano Ronaldo: “Quando avrò finito me ne andrò completamente soddisfatto. I pochi anni che mi restano devo godermeli al massimo”

08/10/2025 | 12:50:08

Cristiano Ronaldo è stato ieri il protagonista del gala dei Portugal Football Globes, dove gli è stato conferito il trofeo Prestige per la sua lunga carriera con la nazionale portoghese. Al termine dell’evento ha parlato alla stampa; queste sono le sue parole riportate da AS:

“La mia famiglia dice che è ora di smettere e mi chiede perché voglio segnare 1.000 gol, quando ne ho già segnati più di 900. Io non la penso così. Sto ancora producendo cose buone, sto aiutando il mio club e la nazionale. Perché non continuare? Sono certo che, quando avrò finito, me ne andrò completamente soddisfatto, perché avrò dato tutto. Si tratta di godersi il momento. So che non mi restano molti anni da giocare, ma i pochi che mi restano devo godermeli al massimo. Gli obiettivi futuri? Sarò onesto: non li vedo come un’ossessione. Se me lo aveste chiesto 20 anni fa, avrei potuto rispondere diversamente, volendo conquistare il mondo, ma ora non la penso così. L’età ci permette di vedere le cose in modo diverso. Come ho detto, ho una filosofia di vita che si basa sul vivere giorno per giorno. Nel quotidiano, le cose cambiano in un istante: non si possono fare progetti a lungo termine”.

Foto: Instagram Portogallo