Cristiano Ronaldo può sorridere: la madre è stata dimessa dall’ospedale

Direttamente dal Portogallo arrivano buone notizie per Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riferito dal noto portale lusitano Correio da Manha, che cita come fonte Elma Aveiro, sorella dell’attaccante della Juve, nelle ultime ore la madre di CR7 – colpita da un ictus circa due settimane fa – è stata dimessa dall’Hospital Particular di Madeira e ha fatto ritorno a casa. Una bella notizia in un periodo piuttosto complicato.

Foto: Facebook Cristiano Ronaldo