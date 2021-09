Cristiano Ronaldo, primo allenamento con il Manchester United

Cristiano Ronaldo, per la prima volta dopo il suo ritorno al Manchester United, è entrato nel campo d’allenamento assieme allo spagnolo Juan Mata. Il giocatore portoghese si è allenato sul prato del centro tecnico di Carrington. Una prima sgambata insieme ai suoi nuovi compagni di squadra. Precedentemente ha avuto anche un colloquio con l’allenatore Ole Gunnar Solksjaer. Manca sempre meno al suo ritorno in campo co la maglia dello United, l’appuntamento è previsto per sabato contro il Newcastle.

Foto: Facebook Manchester United