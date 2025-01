Cristiano Ronaldo, possibile addio con l’Al Nassr

Secondo quanto riportato da CNN in Portogallo, Cristiano Ronaldo potrebbe dire addio all’Al Nassr alla fine del contratto attuale. Infatti termina il 30 giugno ed entro la fine di gennaio, il 5 volte vincitore del Pallone d’Oro vuole avere chiaro il suo futuro. In Arabia si vocifera che sia interessato anche l’Al Hilal, il migliore club del paese che gioca anche nel Mondiale per Club, competizione a cui l’Al Nassr non partecipa.

Foto: Instagram Al Nassr