Cristiano Ronaldo positivo al Covid. Ieri sera la foto della cena con i compagni del Portogallo

E’ di poco più di un’ora la notizia della positività al Covid-19 del fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo. Il giocatore, come ammesso dalla federcalcio portoghese, è asintomatico e in isolamento. Federazione che ha immediatamente sottoposto ad una seduta di tamponi e test tutto il gruppo squadra del Portogallo, visto che sono 3 i positivi totali in rosa e che ieri sera, proprio Cristiano Ronaldo, aveva postato una foto su Instagram di una cena della squadra. Cena che rischia di essere un vero e proprio focolaio.

Intento, secondo quanto riporta il Correio da Manhã, la prima ad essere informata della positività di Ronaldo, è stata la madre Dolores Alveiro.