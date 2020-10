Cristiano Ronaldo positivo al Covid-19. Il comunicato della Federazione portoghese

Cristiano Ronaldo è risultato positivo al coronavirus, lo ha annunciato la Federcalcio portoghese. Il cinque volte Pallone d’Oro della Juventus è asintomatico e per lui è già scattato l’isolamento come previsto da protocollo.

Ronaldo, che si trova nel ritiro del Portogallo in occasione delle gare di Nations League, salterà la partita in calendario contro la Svezia e gli impegni della Juventus. In attesa anche di un comunicato della società bianconera.

Fonte Foto: Twitter Juventus