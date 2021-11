Cristiano Ronaldo su Pirlo: “Sorpreso dal suo arrivo come allenatore. Ma fu così anche con Zidane”

E’ il giorno del lancio su Amazon Prime Video, della serie All Or Nothing: Juventus. Nel primo episodio l’apertura è dedicata alle voci dei grandi ex compagni ma anche di CR7 per Andrea Pirlo come nuovo allenatore della compagine bianconera. “Ad Andrea mi lega un rapporto di fratellanza, un suo fallimento diventerebbe anche un fallimento personale”, dice Gianluigi Buffon che rivive anche il passato insieme. “Finimmo una stagione senza sconfitte, la ricordo con piacere: era un gruppo di scalmanati ma con un forte legame, con un valore imprescindibile per arrivare a grandi risultati”. “Ero felice ma anche sorpreso -spiega Cristiano Ronaldo-, ma fu così anche al Real Madrid con Zinedine Zidane. Lui è stato negli spogliatoi e conosce il nostro modo di pensare”.

Foto: Twitter Juventus