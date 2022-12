Cristiano Ronaldo: per il 70% dei tifosi dovrebbe andare in panchina

Cristiano Ronaldo viene scaricato anche dai tifosi del Portogallo. “A Bola” ha realizzato un sondaggio chiedendo ai tifosi della nazionale portoghese di rispondere se, secondo la loro opinione, Ronaldo dovesse partire titolare oppure entrare a partita in corso. Il 70% dei tifosi ha dichiarato che il fenomeno portoghese dovrebbe iniziare le gare dalla panchina, in quanto il suo rendimento non è certamente più quello di una volta. I dati, i risultati e le statistiche della squadra capitanata da CR7 sono più che positive, ma lo score dell’ex Real Madrid e le sue prestazioni sono rivedibili, motivo per cui i tifosi portoghesi chiedono la titolarità di un altro attaccante a discapito di Ronaldo.

Foto: Instagram Ronaldo