Cristiano Ronaldo pensa di lasciare lo United. È stato proposto al Bayern

Cristiano Ronaldo medita un nuovo addio. Il ritorno al Manchester United non è andato come tutti speravano. Il mancato feeling con i compagni e lo stallo sul mercato dei Red Evils starebbe creando più di qualche dubbio nella testa del centravanti portoghese. Per questo motivo, l’agente Jorge Mendes è a lavoro per trovare una nuova destinazione al suo assistito. Su tutte spicca il Bayern Monaco alle prese con il ‘caso Lewandowski‘. Il club tedesco vorrebbe trattenere la stella polacca che sogna il Barcellona ma, allo stesso tempo, starebbe riflettendo sui costi dell’operazione Ronaldo. Il pesante ingaggio da 29 milioni netti l’anno rappresenta una difficoltà per il buon esito della trattativa.

Foto: Cristiano Ronaldo Twitter