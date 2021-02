Cristiano Ronaldo oggi compie 36 anni ed eguaglia con l’età il numero di trofei vinti in carriera

Oggi Cristiano Ronaldo festeggia il proprio compleanno, domani c’è l’importante gara contro la Roma, una tappa fondamentale nel campionato della Juventus. Ma nella testa del portoghese c’è soltanto una cosa: vincere ed essere il migliore. Sono 36 le primavere di CR7 e dunque la sua età adesso eguaglia il numero di trofei vinti. Ha iniziato con la Supercoppa di Portogallo allo Sporting nel 2002, quando era solo un ragazzino. Ora non vuole più fermarsi e portare la sua Juve e la sua Nazione ad alzare coppe per altri anni ancora. Ecco l’elenco dei trofei vinti da Ronaldo in carriera:

COMPETIZIONI NAZIONALI

Supercoppa di Portogallo 1

FA Cup 1

Coppa di lega inglese 2

Premier League 3

Community Shield 1

Copa del Rey 2

Liga 2

Supercoppa di Spagna 2

Supercoppa italiana 2

Serie A 2

COMPETIZIONI INTERNAZIONALI

Champions League 5

Mondiale per club 4

Supercoppa UEFA 2

IN NAZIONALE

Europeo 1

Nations League 1

TITOLI INDIVIDUALI

Pallone d’Oro 3

Pallone d’Oro FIFA 2